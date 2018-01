Nonostante una prova coriacea e intelligente, il Genoa esce dallo Juventus Stadium con zero punti in tasca. Un bottino peraltro ampiamente pronosticabile che di certo non intacca l'ipotetica tabella di marcia che separa i rossoblù dalla salvezza.



LA CONFERMA - Eppure i volti dei giocatori del Grifone a fine partita rispecchiavano la delusione generale per un risultato che con un pizzico di fortuna in più avrebbe potuto essere migliore. Aldilà dei rimpianti la sfida alla Juve ha lasciato comunque importante indicazioni e conferme. Su tutte occorre sottolineare la splendida prestazione offerta da Stephane Omeonga. Anche di fronte ad un centrocampo di livello mondiale, il giovane belga ha confermato una volta di più di possedere un bagaglio di tecnica, personalità e dinamismo certamente non comune. Arrivato in estate quasi in sordina l'ex Avellino ha dovuto sudare più degli altri per conquistarsi un posto nella rosa allora gestita da Ivan Juric. Una fiducia, quella concessagli dal tecnico croato, che con il senno del poi si può sicuramente definire ben riposta visto che Omeonga si sta dimostrando probabilmente la miglior sorpresa di questa stagione, almeno in casa rossoblu.



IL DUBBIO - E allora qui il dubbio non può che sorgere naturale: ma se quel mediano tanto invocato da almeno tre sessioni di mercato fosse già in casa? I nomi che circolano in orbita Grifone non mi sembrano migliori di quelli che già risiedono a Pegli. Il buco lasciato e mai colmato dalla partenza un anno fa di Tomas Rincon potrebbe essere turato proprio dal dinamico numero 40. Piuttosto che andare a cercare l'erba nel prato del vicino e accorgersi che non è in fondo così bella come si credeva, magari potremmo scoprire di avere la soluzione già nel nostro giardino.