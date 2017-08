Per fortuna nelle ultime ore la notizia sembra essere stata smentita. Anche se quando si ha a che fare con personaggi del calibro di Enrico Preziosi e Antonio Cassano abbiamo imparato che la sorpresa può essere sempre dietro l'angolo.



MA ANCHE NO - Una sorpresa che in questo caso sarebbe quanto mai sgradita, visto che a me, come a moltissimi tifosi del Genoa, l'ipotesi di vedere Fantantonio con la maglia rossoblu addosso inquieta parecchio. Non certo per antipatia nei confronti di un personaggio altamente sopra le righe e a suo modo genuino come pochi, pure in un mondo fasullo e calcolatore come quello del calcio. Ovviamente i suoi trascorsi con la "squadra più brutta del mondo" non giocano certo a suo favore, almeno per quanto mi riguarda, tuttavia la mia contrarietà nei confronti di un suo ipotetico arrivo al Grifone poggia su altre basi, più o meno condivise da gran parte del popolo rossoblu.



CONDIZIONE FISICA - Basi che sono prevalentemente di due tipi: atletiche e mentali. Dal punto di vista fisico Cassano, che non è mai stato un professionista modello, vedasi ad esempio l'esperienza al Real Madrid nel fiore della carriera, è ormai un ex giocatore al quale è rimasto soltanto l'unico dono che il Signore sembra avermi degnato di regalargli: un tocco di palla che in pochi possono vantare. Per il resto è fermo da oltre un anno e mezzo, correre non l'ha mai fatto e il suo peso appare ben lontano da quello ideale. Insomma un calciatore di 35 anni suonati completamente da ricostruire.



ASPETTO PSICOLOGICO - Non bastasse questo, a complicare ulteriormente il quadro clinico del Pibe de Bari ci si mette anche una serenità mentale messa in serio dubbio molte volte nella sua carriera e ribadita dalle recenti vicissitudini veronesi. Va bene che a Pegli siamo abituati a trattare con i casi umani e disperati, ma direi che per quest'anno, senza fare nomi, siamo già a posto così.



Anche perché continuando su questa falsariga più che il Genoa si rischierebbe di diventare il Lourdes FC. Con una grossa differenza: ai piedi dei Pirenei i miracoli sono all'ordine del giorno. Sotto alla Lanterna un po' meno.