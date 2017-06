Premesso che i soldi non fanno la felicità, almeno non quella dei tifosi, in questi giorni sono in molti, genoani e non, a chiedersi se le altisonanti cifre che ruotano attorno al cartellino di Pietro Pellegri siano o meno correlate al suo reale valore.



Effettivamente, guardando il suo curriculum, il dubbio sorge legittimo: come può un ragazzo di appena 16 anni, con alle spalle soltanto 70 minuti di Serie A, valere già i 30 milioni di euro spesi dall'Inter?



LEGGI DI MERCATO - A chi mi ha rivolto questa domanda recentemente ho risposto che al di là del valore del giocatore in questi casi ciò che fa il prezzo è sempre il mercato. La legge fondamentale che lo regola è che più alta è la richiesta di un bene o di un servizio e più alto sarà il suo valore commerciale. Di conseguenza, dal momento che alla porta di Preziosi nell'ultima setttimana c'è stata la fila per assicurarsi le prestazioni del talento di Pegli, è normale che il valore di Pellegri sia continuato a crescere a dismisura giorno dopo giorno.



D'altronde alle cifre folli ormai il pallone ci ha abituato, anche se ogni volta sembra riuscire a meravigliarci alzando sempre più l'asticella. Ma non sempre queste valutazioni vengono poi giustificate dal campo. Anzi, capita spesso che chi si è guadagnato la palma di fuoriclasse a suon di milioni, poi finisca per smentirla laddove conta di più.



TOP E FLOP - Di esempi di giocatori strapagati e poi rivelatisi dei flop sono pieni gli almanacchi. Senza tornare troppo indietro nel tempo, basti pensare che due anni fa il Milan acquistò dalla Roma Andrea Bertolacci, reduce dall'avventura al Genoa, per la modica cifra di 20 milioni di euro. Una mossa seguita allo scippo operato poche settimane prima proprio ai danni dei rossoneri da parte dell'Inter che, mettendo sul tavolo quasi 40 milioni, soffiò Geoffrey Kondogbia ai cugini. Credo che sia uno sforzo inutile ricordare il rendimento avuto dai due centrocampisti nelle due annate successive con le rispettive maglie.



Insomma, dire se Pellegri vale o meno i 30 milioni che Suning ha promesso di versare nelle tasche di Preziosi è impossibile, e per dirla alla Manzoni l'ardua sentenza spetterà ai posteri.



Tuttavia una cosa la si può affermare con certezza: dal momento che Preziosi è riuscito ad ottenere quella cifra che molti ritenevano folle, forse significa che il vero valore di mercato del ragazzo era addirittura più alto...