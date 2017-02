Torna a parlare Gheorghe Hagi, stella del calcio rumeno negli anni '90, il cui figlio Ianis si sta facendo strada nella Fiorentina. Per il momento solo uno spezzone per il classe '98 e il padre ne ha parlato così a sport.ro: "Sta proseguendo nel suo percorso crescita a Firenze. E’ entrato a far parte in un campionato di competitivo, di valore. Vuole giocare di più, ma questo avverrà gradualmente, il suo impiego in prima squadra non è un problema".