La Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Faouzi Ghoulam che non ha rinnovato il suo contratto con il Napoli: "In questi giorni la trattativa più calda riguarda il mancino Ghoulam, in scadenza a giugno. Da tempo il ds Giuntoli ha raggiunto un’intesa per prolungare il contratto sino al 2021, ma si fatica a trovare un punto d’incontro sulla clausola. L’algerino vorrebbe indicare 20-25 milioni di euro, mentre i dirigenti azzurri non intendono scendere sotto quota 35. La squadra vola e tutti pensano positivo, ma lo scoglio non è da poco. In estate avevano pensato a lui la Juventus e il Milan: facile che tornino alla carica"