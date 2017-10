Dopo l'attacco febbrile patito al termine della gara contro il Cagliari, Faouzi Ghoulam non è partito alla volta dell'Algeria per unirsi ai suoi compagni in ritiro ed affrontare le prossime due sfide internazionali. Secondo quanto riportano i media algerini, questa decisione sarebbe stata avallata dal medico del Napoli ovviamente, che ha sconsigliato al giocatore di viaggiare per le successive 48 ore alla gara giocata domenica. Scelta che non è piaciuta affatto al CT Alcaraz, il quale inizialmente non voleva convocare Ghoulam, ma viste le assenze di Bentaleb, Slimani e Mahrez, aveva comunque convocato il terzino azzurro. Secondo il protocollo della nazionale algerina, Ghoulam dovrebbe comunque presentarsi mercoledì ad Algeri per il check up medico con il dottore della nazionale, ma al momento non ci sono certezze in merito e tutto sembra bloccato. Visto che addirittura dall'Algeria fanno sapere che Ghoulam non ha più intenzione di rispondere alle prossime convocazioni della nazionale. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, ma dall'Algeria avvertono che il caso diplomatico è dietro l'angolo.