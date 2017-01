Faouzi Ghoulam è già partito per la Coppa d'Africa, ma il Napoli sembra che non ha troppo interesse a rivolgersi al mercato per coprire la sua assenza. La rosa è ampia ed il suo alter ego è fin troppo adatto a sostituirlo. Ivan Strinic aspetta il suo momento e saprà farsi trovare pronto perché ha esperienza, qualità ed anche le caratteristiche giuste per non far rimpiangere l’algerino. Quando arrivò, nel gennaio del 2015 con Benitez in panchina, riuscì a conquistare il posto da titolare perché più ordinato tatticamente e marcatore puro, attento in difesa, insuperabile ed anche ordinato palla al piede.

La crescita di Ghoulam l’ha costretto alla panchina. Da quando c’è Sarri il croato ha raccolto appena nove presenze in Serie A, briciole per un nazionale che certificano la crescita dell’organico parallela al prestigio del Napoli. Come si legge sul "Roma", Strinic è una riserva di lusso che avrà a sua disposizione circa un mese per far ciò che è nelle sue corde: difendere senza affanni, accompagnare la manovra, guadagnare il fondo con facilità. Avrà meno dinamismo e sarà meno esplosivo di Ghoulam, quasi simmetrico al collega della fascia opposta, Hysaj, ma avrà ottimi motivi per non fallire la ghiotta chance.