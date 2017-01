Giaccherini vuole restare a Napoli. Da Roma nulla si muove, come riporta il suo agente a Centro Suono Sport. “Quando c'era Sabatini, prima che Giaccherini tornasse a Bologna, lo proposi alla Roma – rivela Valcareggi –, ma la società giallorossa dopo aver riflettuto, scelse delle strade diverse. Emanuele sta benissimo a Napoli con tutta la sua famiglia, non abbiamo avuto alcuna lusinga da nessuno e il Napoli non lo vuole dare via. Ha giocato una decina di partite, è stato male ad inizio anno, Sarri l'ha fortemente voluto e il ragazzo vuole restare a Napoli. Dalle due sponde del Tevere non ho ricevuto alcuna chiamata."