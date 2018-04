Marco Giampaolo ha parlato del suo futuro in occasione di un evento a Giulianova: "Per la nuova stagione in molti mi hanno contattato. Napoli? È sicuramente una buona piazza. Ma il futuro non posso prevederlo, nel calcio le cose cambiano di settimana in settimana. Io sono felice di stare alla Sampdoria, è una società affascinante. Per il resto staremo a vedere".