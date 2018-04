Un piccolo pezzettino della corsa scudetto passa anche da Genova. La Sampdoria infatti sarà avversaria del Napoli, in un match che potrà dire tanto in chiave Europa, ma anche in merito alla corsa verso il Tricolore. Ovviamente, l'incontro casalingo contro la squadra di Sarri presenterà tante suggestioni, oltre a quelle di classifica.



Quella del 13 maggio sarà la sfida dei presidenti provenienti dal mondo del cinema, ma anche la partita tra due colleghi provenienti dalla stessa scuola, Sarri e Giampaolo, che si rispettano e si stimano a vicenda. L'allenatore blucerchiato ha risposto - scherzando - in questo modo ad una domanda de La Gazzetta dello Sport in merito alla corsa verso lo scudetto: "La lotta Juve-Napoli? E’ difficile per tutte e due, una piccola differenza la farà il calendario, la cosa rende un po’ più difficile il progetto della Juventus. Ma sta di fatto che poi il Napoli verrà da noi, in casa Sampdoria, e anche lì saranno davvero cavoli amari…". La sfida è già lanciata, a quasi 20 giorni dall'appuntamento: d'altro canto, il Ferraris aveva già fermato la corsa della Juventus, e il Doria vuole ripetere l'impresa.