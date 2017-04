Gigi Simoni, ex allenatore di Napoli e Inter, parla in esclusiva ai microfoni di IamNaples.it: "Pensavo che questa Inter potesse fare un campionato migliore. Sono partiti male con De Boer che nelle interviste rivelava che la sua squadra giocava sempre bene, ma in Italia si pensa solo a vincere ed è stata questa la differenza sostanziale. Per me questa squadra non può contare su un gruppo coeso. Ci sono giocatori forti, ma sono permalosi, se rimangono fuori una volta fanno storie. Non esprimono una mentalità unica, compatta, di aggressività verso l’avversario e di aiuto per il compagno come nella Juventus. Allegri è un bravissimo allenatore ed è riuscito a far rendere al meglio tutti i giocatori che ha a disposizione".