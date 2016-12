Miguel Ángel Gil Marín amministratore delegato dell'Atlético Madrid ha rotto il silenzio sulla questione Simeone che tiene banco da diversi mesi nella capitale spagnola. L'ad dei colchoneros ha ribadito con forza la volontà del club di trattenere il Cholo almeno per un'altra stagione, nonostante le insistenti voci che parlano di un addio a giugno. Non è un mistero che sulle tracce di Simeone ci sia l'Inter, squadra alla quale lo stesso argentino ha più volte strizzato l'occhio negli ultimi mesi.



Gil Marín, come riportato da As, ha spento ogni tipo di speranza del club nerazzurro assicurando che il rapporto tra l'allenatore argentino e l'Atlético Madrid non si interromperà a giugno: ''Il Cholo continuerà ad essere il nostro tecnico anche nella prossima stagione; vogliamo che sia ancora qui quando inaugureremo il nuovo stadio, il Wanda Metropolitan''.