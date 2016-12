Gilberto da Silva ha parlato ai microfoni di Fox Sports della situazione di Gabigol; l'ex centrocampista dell'Inter ha consigliato al giovane brasiliano di non lasciare i nerazzurri per tornare in Brasile, come fece lui: ''Ho cercato proprio di recente il numero di telefono di Gabigol per chiamarlo e consigliargli di restare all’Inter, gli serve solo tempo per adattarsi. Al massimo può andare in prestito perché non è mai facile per un giocatore che viene da un altro campionato come quello brasiliano dove era anche un idolo. Arrivare all’Inter è un qualcosa in più, fin quando non si adatta quindi non è facile. Anche io ci sono passato con Lucescu e sbagliai perché tornai in Brasile, ma se tornassi indietro non farei questo errore''.