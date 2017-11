È stato presentato oggi a Zingonia il nuovo gioco da tavola Best 11 targato Atalanta. 8 plance e 90 carte squadra incluse nella scatola saranno un suggerimento per i ragazzi appassionati di calcio a trascorrere le vacanze natalizie attorno a un tavolo piuttosto che davanti a un videogioco. Chi comprerà Best 11 inoltre farà del bene perché il gioco è stato creato da ragazzi di una Onlus che provengono da realtà difficili.



L’obiettivo del gioco sarà quello di completare la plancia con il proprio 11 ideale, raggiungendo tutti gli obiettivi di un allenatore, di un direttore sportivo e di un presidente. Il gioco finisce quando un giocatore completa la plancia: a questo punto si effettuerà il conteggio dei punti e chi avrà ottenuto il punteggio più alto vincerà il gioco. A Best 11 si può giocare fino a 90 anni e passa e occorrono minimo 2 e massimo 5 giocatori. Inoltre, ognuno con la sua scatola di Best 11 Atalanta può sfidare un altro tifoso con un altro Best 11.



Per dare più brio al gioco, la plancia è dotata di speciali carte avvenimento che racchiudono un imprevisto e una famosa citazione di un personaggio del club. Un esempio? Quella di patron Percassi che elogia il grande entusiasmo sostenitore dei tifosi atalantini.