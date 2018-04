Fumetti, manga, anime, videogiochi e giochi di ruolo, cosplay: a Roma torna Romics, alla 23esima edizione, una tre giorni da venerdì a domenica all'insegna del divertimento. C'è spazio ovviamente anche per il calcio virtuale e Calciomercato.com non poteva mancare: CM.com è nella Capitale e scende letteralmente in campo mettendo a disposizione dei visitatori delle console per giocare gratuitamente a Fifa 18.



Un lungo weekend insieme fino a domenica, quando a partire dalle 10 si affronteranno quattro pro player di club di Serie A, tra cui il nostro Mattia 'Lonewolf92' Guarracino per la Sampdoria.



Non potete mancare: appuntamento alla Fiera di Roma da oggi a domenica, padiglione 6 postazione D6 per giocare con noi! Nella gallery le foto e i video realizzati dal nostro inviato al Romics Francesco Balzani.