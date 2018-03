La Primavera della Juventus non sta vivendo una stagione all'altezza delle aspettative, ma i giovani bianconeri restano tra i più interessanti in circolazione, anche quando si parla delle altre Under. Tanto che, tra Italia e Svizzera Under 19, oltre agli azzurrini Under 15, sono ben sei i convocati con le rispettive rappresentative. Rispettivamente divisi in due nell'Under 15, Bonetti e Miretti, tre nell'Under 19, Loria, Tripaldelli e Di Pardo, e uno con la selezione elvetica, Kameraj.