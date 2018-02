Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 21° e al 30° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi che esplodevano in prossimità di alcune persone; recidiva specifica; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BERARDI Domenico (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MARUSIC Adam (Lazio): condotta gravemente antisportiva per avere, al 17° del secondo tempo, reagendo volontariamente ad una trattenuta, con il pallone a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria, senza procurargli danni fisici.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VIOLA Benito Nicolas (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BURDISSO Nicolas Andres (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LARSEN Jens Stryger (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHIATTARELLA Pasquale (Spal 2013): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

SOUZA ORESTES Romulo (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

JANKTO Jakub (Udinese)

MISSIROLI Simone (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BARELLA Nicolo (Cagliari)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio)

VICARI Francesco (Spal 2013)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DEL PINTO Lorenzo (Benevento)

FORTUNA Wallace (Lazio)

KOULIBALY Kalidou (Napoli)

PETKOVIC Bruno (Hellas Verona)

RANOCCHIA Andrea (Internazionale)

TERZA SANZIONE

CANDREVA Antonio (Internazionale)

CAPRARI Gianluca (Sampdoria)

DI FRANCESCO Federico (Bologna)

FERRARI Alex (Hellas Verona)

MURRU Nicola (Sampdoria)

SECONDA SANZIONE

CASTAN DA SILVA Leandro (Cagliari)

LUKAKU MENAMA Jordan Zacharie (Lazio)

MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona)

PALOSCHI Alberto (Spal 2013)

SAMPIRISI Mario (Crotone)

PRIMA SANZIONE

CIONEK THIAGO Rangel (Spal 2013)

OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

DESTRO Mattia (Bologna)

SIMEONE BALDINI Giovanni Pablo (Fiorentina)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE

CONSUMI Andrea (Spal 2013): per avere, al 40° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale.

Sono arrivate le. Due giornate di squalifica per, espulsi durante Sassuolo-Lazio. Ecco il comunicato: