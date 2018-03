Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo il recupero Juventus-Atalanta:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



MANCINI Gianluca (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



EL MOUTTAQUI BENATIA Benatia Medhi (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





Inoltre:



Gara Soc. HELLAS VERONA – Soc. CHIEVO VERONA del 10 marzo 2017



Il Giudice Sportivo,



preso atto che i collaboratori della Procura federale designati per la gara in epigrafe hanno comunicato (e-mail delle ore 10.13 del 14 marzo 2018) di aver erroneamente indicata, nel rapporto precedentemente inviato, che al 6° del secondo tempo veniva lanciato, dai sostenitori della Società HELLAS VERONA, un begala sul terreno di giuoco anziché nel recinto di giuoco



delibera



di rettificare il C.U. 187 del 13 marzo 2018 rideterminando la sanzione inflitta alla Società HELLAS VERONA in ammenda di € 2.000,00.



189/404