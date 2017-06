Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Andrea Conti​, Mario Rui, Luigi Sepe e Alberto Grassi ha parlato ai microfoni di Radio kiss kiss riguardo alla situazione di alcuni suoi assistiti:



MARIO RUI - "Al Napoli piace tanto, vorrebbero acquistarlo per il prossimo campionato, ma bisogna convincere la Roma ed il giocatore che deve essere sicuro nella scelta di una possibile nuova squadra. Con l’infortunio di Emerson partirebbe titolare, io appoggerò le sue scelte"



CONTI-MILAN - "Stiamo lavorando tutti assieme per raggiungere gli equilibri giusti e far si che l'affare vada in porto.L’Atalanta ha offerte più alte da altri club ed ora le parti devono venirsi incontro”.



SEPE - “Se Perin va al Milan ci sarà un grande giro di portieri e tutti valuteranno determinati profili. Sepe è stimanto da diverse squadre, tra cui le neopromosse, poi bisogna arrivare ad un interesse concreto. Al giocatore dà fastidio che tutti abbiano dimenticato il suo grande campionato ad Empoli ed ora vuole tornare a giocare. Il Napoli non può tenere il giocatore ostaggio per la questione della lista. Io voglio che Sepe giochi, altrimenti ci rinnovino il contratto a cifre più alte, visto che tutto ha un prezzo”.



GRASSI - “Sono contento che ieri sia entrato molto bene in partita con l’Under 21. Vogliamo mandare il giocatore a giocare con continuità, anche per un paio di anni, poi sarà pronto per il Napoli”.