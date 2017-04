Un altro brutto colpo per Giuseppe Rossi che deve fare i conti con un altro grave infortunio al ginocchio che lo costringerà ad una nuova operazione e ad almeno 6 mesi di stop. Su Instagram però Pepito lancia il suo messaggio, pronto a fare di tutto per tornare a giocare: ‘Un altro ostacolo da superare. Ma sono pronto a combattere contro tutto per tornare a fare quello che amo più di ogni altra cosa al mondo.. giocare a CALCIO! Grazie di cuore per i vostri messaggi. Adesso inizia un nuovo percorso...’