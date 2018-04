Clamoroso show di Antonio Conte in conferenza stampa al gol di Simy in rovesciata che vale il pareggio del Crotone contro la Juve... All'allenatore del Chelsea squilla il telefono e... parte la parodia degli Autogol! In realtà, l'ex allenatore dei bianconeri ed ex ct della Nazionale ha ricevuto una telefonata dalla moglie.