Non si placa la polemica dopo il gol di: il giovane attaccante ha sbloccatocolpendo il pallone con il braccio, un'irregolarità non ravvisata da arbitro e Var che potrebbe costare la prova tv per la punta rossonera (leggi QUI ). Lo stesso Cutrone però, tramite una storia su Instagram, ha voluto smentire la volontarietà del gesto: "Ho rivisto le immagini del gol, in un momento di adrenalina e istinto ho avuto la sensazione di colpire la palla in maniera regolare. Ci tengo comunque a dire che il mio non è stato un gesto volontario e mi spiace che venga messa in discussione la mia onestà".