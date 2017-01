Domenica sera nella vittoriosa gara giocata contro la Juventus il capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez ha sfoderato una delle sue migliori prove in una stagione costellata più di bassi che alti. Nel domare in più occasioni l'attacco bianconero il centrale argentino ha confermato infatti che può ancora giocare ai grandi livelli visti nelle scorse stagioni. L'esperienza e la buona tecnica lo rendono uno dei difensori più appetibili in ottica del prossimo mercato estivo per varie squadre, poiché come è ben noto al momento la società viola non ha ancora trovato l'accordo con il suo procuratore Josè Raul Iglesias per il contratto in scadenza a giugno di quest'anno. A queste condizioni il perno della difesa gigliata sarebbe di libero di trovare un accordo dopo il 31 gennaio con un'altra squadra, e le pretendenti per lui non mancano di certo. In Italia tra le più interessate c'è il Milan del suo ex allenatore Vincenzo Montella; il 'Diavolo' si era mostrato interessato anche in estate come detto dallo stesso Iglesias poco più di un mese fa proprio a Calciomercato.com: ' La scorsa estate non ci sono stati contatti con il club rossonero ma da febbraio potremmo parlare con loro, se si dimostreranno interessati'. In Serie A il giocatore sembra piacere anche all'Inter, ma soprattutto alla Roma, la quale avrebbe visto in lui una valida alternativa ad una possibile partenza di Manolas; secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe stato recentemente un contatto tra i giallorossi e l'entourage del giocatore per approfondire il discorso. Sempre in Europa resta da verificare un effettivo interesse del Leicester City, mentre è un dato di fatto che all'estero sia il San Lorenzo la squadra più intenzionata a voler riportare in patria il difensore, il quale potrebbe così tornare nella società della quale è tifoso e dove è cresciuto calcisticamente. Resta in ogni caso da sottolineare un punto: per Gonzalo Rodriguez la priorità si chiama Fiorentina, sia per motivi professionali dato che ne è il capitano e familiari poiché si è costruito la sua famiglia sulle rive dell'Arno. Prima della fine di gennaio sarà quindi possibile almeno un nuovo un contatto tra il direttore generale viola Pantaleo Corvino e l'agente del capitano della Fiorentina per capire se ci può essere ancora un minimo di intesa al fine di proseguire il cammino ancora insieme.