L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani a Radio Sportiva esprime la sua opinione dopo la sconfitta interna dei viola contro l’Empoli: 'Paulo Sousa ci ha messo del suo per far andare così la stagione della Fiorentina. A me sinceramente non è piaciuta la sua gestione in questo campionato. Sousa mi era piaciuto nei primi mesi della sua avventura con la Fiorentina poi però ha sbagliato tanto'.