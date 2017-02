L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani a Radio Toscana analizza la situazione legata alla squadra viola e al tecnico Paulo Sousa: 'Il ritiro non è fondamentale e non è sinonimo di ottima prestazione. Il giorno prima della partita però riunirsi insieme fa bene perché si inizia a pensare nel modo giusto alla partita. Spero invece che Sousa abbia fatto rivedere ai suoi giocatori la partita di giovedì per far capire gli errori commessi. Il Borussia nel doppio confronto ha meritato di passare il turno. Sousa è stato messo troppe volte sotto processo e i giocatori spesso ne hanno approfittato, anche se errori come inserire Saponara invece di Babacar contro il Milan ti portano a pensare se guarda o meno la partita. Ci vuole più di un miracolo per raggiungere anche l’Europa League in questa stagione'.