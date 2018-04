L'impresa della Roma, capace di rimontare tre gol al Barcellona conquistando così l'accesso alle semifinali di Champions League, ha un valore doppio: non solo perché permette all'Italia di essere rappresentata nelle battute conclusive della massima competizione europea, ma anche perché è riuscita ad unire un intero popolo, quello azzurro, riscopertosi 'sportivo'.



APPLAUSI DA AVVERSARI... - Subito dopo il fischio finale all'Olimpico infatti, la reazione del mondo del calcio italiano è stata compatta: applausi e congratulazioni, soprattutto dagli 'avversari' di sempre. La telefonata di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, al collega giallorosso Pallotta, i tweet entusiasti di Milan, Inter, Napoli e Fiorentina, rivali in campo e, in particolare i nerazzurri, 'nemici' agguerriti per un posto nella prossima Champions. Poi ci sono i complimenti degli ex, come il Sassuolo a Di Francesco ma non solo figure istituzionali: anche e soprattutto il pubblico ha dimostrato tutta la propria sportività.



... E DA TIFOSI 'NEMICI'! - Dagli juventini ai napoletani, passando per i milanesi e anche per gli acerrimi nemici laziali: solo applausi, sia da parte di chi ha tifato Roma, sia da chi ha ammesso di essere stato trascinato dalla prestazione giallorossa contro la Roma. Basta fare un giro tra i commenti sul nostro sito per averne qualche esempio: l'impresa della Roma unisce l'Italia e un intero popolo, che per una notte si riscopre sportivo. Ora, tocca alla Juventus tentare la rimonta con il Real Madrid: anche i bianconeri saranno spinti da tutta l'italia?



@Albri_Fede90