Angelo Gregucci, ex allenatore anche della Fiorentina, a Radio Bruno dice la sua su Pualo Sousa: 'Siamo venuti a Firenze a salutare un collega e un professionista come Paulo Sousa. ha delle grandi virtù professionali. A volte fatichiamo a capirlo perché porta un calcio nuovo e culturalmente diverso dal nostro e siamo venuti a Firenze per salutarlo e confrontarci con lui. Per me è un allenatore fantastico, l’anno scorso è stato sublime con la Fiorentina. Ha portato una cultura diversa'.