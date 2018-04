Un derby di mercato, per uno dei tanti talenti in vetrina in Bundesliga. Secondo quanto scrive la Bild Inter e Milan sono pronti a darsi battaglia per Florian Grillitsch, centrocampista classe 1995 di proprietà dell'Hoffenheim. I primi a muoversi sono stati gli scout che fanno capo a Mirabelli, avvistati in più di un'occasione alla Wirsol Rhein-Neckar-Arena, nelle ultime settimane anche la parte nerazzurra di Milano ha chiesto informazioni sul centrocampista tuttofare che sogna in grande.



SCIATORE MANCATO - Cresciuto al St. Pölten, a circa un'ora di macchina da casa, Grillitsch da piccolo ci sapeva fare sugli sci, sia in gigante sia in slalom, ma con il passare degli anni si concentra sul calcio, il primo grande amore. La sua carriera prende il volo a 17 anni, con la scelta di salutare mamma, papà e amici per volare verso la città dei musicanti, al Werder Brema, dove matura prima con la squadra B, nella Regionalliga Nord, poi in prima squadra, guidata da Skrypnyk. Nonostante il corteggiamento del Borussia Dortmund, la scorsa estate si trasferisce all'Hoffenheim dove, sotto la gestione di Nagelsmann, prende il volo.



CLAUSOLA - Nato come trequartista, adattato con ottimi risultati prima da '8', poi da '4', il nazionale austriaco che da sempre indossa la maglia numero 11 potrebbe lasciare la Germania a giugno. Chi lo vuole deve trattare con l'Hoffenheim, che non è disposto a fare sconti. Grillitsch va in scadenza nel 2021 e la clausola da 18 milioni euro vale solo a partire dal 2019.