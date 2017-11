Tuttosport fa il punto sul,a potenziale trattativa tra Grimaldo ed il Napoli: "Nel frattempo il ds Giuntoli continua a scandagliare il mercato dei terzini. Per quello sinistro, il preferito continua ad essere Alejandro Grimaldo, brillante 22enne dell’Under 21 spagnola e in forza al Benfica che lo tiene bloccato con una clausola da 40 milioni di euro. Ma la formazione lusitana è ormai fuori dalla Champions (zero punti dopo 4 gare) e potrebbe decidere di incassare dalla cessione di Grimaldo, a cifre più abbordabili rispetto alla clausola. Per il lato destro, resta forte l’interesse per Sime Vrsaliko, anche se le recenti, positive prestazioni con la nazionale croata lo hanno riportato all’attenzione del tecnico Simeone: con l’Atletico Madrid è stato utilizzato per soli 363’, in 4 gare di Liga, una di Champions ed una di Copa del Rey"