Anche i giganti possono cadere e quando lo fanno il boato è assordante: il Manchester City perde contro l'Arsenal nella seconda semifinale di FA Cup e per gli Sky Blues questo significa chiudere la stagione senza nessun titolo, o per dirla alla Mourinho con 'zero tituli'. Chissà che proprio Mou in questo momento non stia sorridendo, perché il tracollo del City porta con sé un altro tonfo clamoroso, quello di Pep Guardiola.



Per la prima volta da quando allena infatti, da quando nel 2008 prese le redini del Barcellona, Guardiola chiuderà la stagione senza vincere alcun trofeo. Notizia choc per uno degli allenatori più vincenti nel mondo del pallone, 21 i titoli nazionali e internazionali conquistati in blaugrana e al Bayern Monaco, ora uno stop brusco e doloroso: la dirigenza del City ha investito molto su di lui, tra ingaggio e mercato, e sulla sua esperienza internazionale per permettere alla squadra di fare quel salto di qualità in Europa che né Mancini né Pellegrini prima erano riusciti a garantire. Il risultato è stato disastroso: oltre 200 milioni di euro spesi in estate, fuori da tutte le coppe (l'anno scorso conquistata la Coppa di Lega) e in Champions e sogno Premier League ormai abbandonato con il Chelsea a +11.



Primo anno da dimenticare, ma il futuro di Guardiola sarà ancora a Manchester e in estate avrà il via una vera e propria rivoluzione: diversi senatori del gruppo sono al passo d'addio (Jesus Navas, Sagna, Kompany e Yaya Touré) e Pep avrà a disposizione altri 300 milioni di euro per costruire un nuovo ciclo vincente. Ancora poche partite per finire una stagione da dimenticare per poi ripartire, intanto Mourinho, forte di Coppa di Lega e Community Shield già conquistati con il suo United, se la ride: anche Guardiola è uno da 'zero tituli'.



