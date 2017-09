Alla vigilia della sfida con ilha parlato Pep Guardiola, allenatore del Manchester City: "Kompany non ci sarà, così come non giocherà con il Belgio. Non si allena con noi da un mese, è normale che non possa rispondere alla convocazione della sua nazionale. Mendy sarà operato oggi al ginocchio, tornerà ad aprile, per le semifinali di Champions League. Aguero? Torna oggi a Manchester, c redo si sia fratturato un costola, ma non sono un medico. Vediamo".