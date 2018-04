Si sono innamoratati nel 2014 Fredy Guarin e la splendida modella-presentatrice Sara Uribe; poi ecco la classica 'pausa', dal momento che lui era sposato con Andreina Fiallo e non voleva destabilizzare i suoi bambini, ma ora non si nascondono più e la storia d'amore va avanti a gonfie vele!

E non si tratta di una storia dominata solo dalla passione o fatta di incontri occasionali tra un servizio fotografico di lei e una partita di lui, il loro è davvero un rapporto solido e le azioni concrete di lei lo dimostrano.



Per Sara è talmente vitale passare del tempo con l'amato giorno dopo giorno che ha infatti rinunciato alla conduzione di un programma tv proprio per stare insieme a Guarin. L'ex centrocampista dell'Inter ora gioca in Cina e lei non ci ha pensato due volte... sembra infatti che abbia deciso di trasferirsi per raggiungerlo, anche se questo ha comportato il privarsi dell'opportunità di firmare un contratto molto importante per la sua carriera!



Insomma, ciò che li lega è un sentimento vero... e il loro non 'nascondersi' più (tanto da condividere addirittura foto insieme sui social) amandosi alla luce del sole ne è un'ulteriore prova.