Vincenzo Guerini, ex team manager della Fiorentina, a Lady Radio parla così della partita di questa sera: "Fiorentina non inferiore al Napoli e in casa non ha mai perso. Credo sia una partita molto aperta anche perché i giocatori viola hanno voglia di dimostrare in casa loro. Bernardeschi? Mi aspetto che faccia la differenza stasera, è in queste partite che si diventa fuoriclasse. Avevo segnalato Belotti alla Fiorentina quando giocava nell'Albinoleffe e costava meno di 900 mila euro, ma anche Kessie e Lapadula, ma nessuno di questi è arrivato in viola. Torreira l'ho seguito e l'ho detto alla Fiorentina ma mi hanno detto che era troppo piccolo per giocare in viola".