La sconfitta subita ieri a Bergamo contro l'Atalanta ha, di fatto, anticipato per il Torino la fine del campionato, a squadra granata ha ormai detto addio al treno Europa League e al presidente Urbano Cairo non resta ora che iniziare a preparare la prossima stagione. Proprio in vista del nuovo campionato, il Torino è sulle tracce di Guilherme del Benevento.



Nelle ultime ore sono proseguiti i contatti tra i dirigenti granata e quelli giallorossi: l'obiettivo del Torino è riuscire a trovare al più presto un accordo per portare sotto la Mole il fantasista brasiliano che potrebbe quindi giocarsi con Adem Ljajic il ruolo di trequartista nel 3-4-1-2 sul quale Walter Mazzarri intende basare il proprio progetto.