Un ospite eccezionale quest’oggi al Centro Sportivo di Formello. Ruud Gullit. L’ex calciatore olandese ha visitato quest’oggi il quartier generale biancoceleste soffermandosi, successivamente, ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky.

“Sono a Formello per la prima volta: è un bel centro sportivo. La Lazio sta lavorando tanto per il futuro, è un onore essere qui. Il calcio italiano offre sempre gioco di qualità, ma ora il top è rappresentato dal calcio europeo. Il calcio italiano sta vivendo un momento difficile, gli stadi sono vecchi ed i tifosi tendono a non venire allo stadio. Ricordo che, invece, in passato ogni stadio era sempre pieno. Nella Serie A, però, vi è sempre una mentalità vincente. Il settore giovanile è molto importante per un club. In Olanda i ragazzi di 16-17 anni sono richiesti in tutta Europa per andare. I calciatori, però, devono giocare inizialmente in prima squadra per acquisire un po’ di esperienza e poi andare all'estero".



"Hoedt è arrivato alla Lazio dall'AZ ed ha vissuto un'esperienza diversa da quella olandese. È un buon difensore. De Vrij, invece, è un giocatore che sa anche impostare: è importante avere un difensore così forte in modo tale da poter vantare delle fondamenta solide. Sono felice che stia facendo bene alla Lazio. Avere i giovani è importante, ma spesso le società non hanno pazienza e ricorrono a grandi spese per essere sicuri del rendimento. L’accademia, in tal senso, è molto importante: i giovani rappresentano il futuro. La Lazio sta facendo molto bene: l'ho vista giocare contro il Vitesse e ha fatto una buona partita raccogliendo anche un po' di fortuna. Gli olandesi avranno fatto sicuramente esperienza, dovevano essere sicuramente più cinici".