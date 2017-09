A poche ore dalla chiusura del mercato estivo, a sorpresa, Samuel Gustafson è stato trattenuto da Sinisa Mihajlovic al Torino, proprio quando il suo trasferimento in prestito alla Pro Vercelli sembrava essere cosa fatta. Il mancato arrivo di un altro centrocampista ha indotto il tecnico granata a bloccare lo svedese per completare, almeno numericamente, il reparto.



Gustafson ha quindi ora la possibilità di cimentarsi nel campionato di serie A e di guadagnarsi la possibilità di restare al Torino. Contro la Sampdoria è entrato in campo nel secondo tempo, al posto di un Baselli non ancora al 100%, ma ha fallito il proprio esame: nei minuti che ha avuto a disposizione lo svedese non ha convinto, se non dovesse crescere nelle prossime partite la sua cessione a gennaio diventerebbe sempre più probabile.