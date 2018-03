Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, è intervenuto a Radio Crc: “Marek non parteciperà alla partita della Slovacchia per un problema muscolare. Mentalmente è molto felice, ma al livello fisico non è al meglio, dovrà iniziare delle terapie nei prossimi giorni. Non vorrei sbilanciarmi più di questo, andrà a fare degli accertamenti da un medico nei prossimi giorni.

Spera di esserci nella prossima partita, ma non bisogna forzare. La cosa importante è arrivare allo sprint finale in perfette condizioni, con il Sassuolo giocherà solo se sarà al 100%. Il Napoli deve avere la concentrazione in tutte le gare. Credo che abbia concrete possibilità di farcela, ma la Juventus è davvero molto forte. Il Napoli mentalmente è migliorato tantissimo rispetto allo scorso anno. L'atmosfera è buona, tutti vogliono vincere lo scudetto. Partita con la Juventus? Verrò a vederla, il Napoli può farcela! Se il Napoli vuole vincere lo scudetto dovrà andare a Torino e conquistare i 3 punti.

Quanto ci crede Marek? E' da 11 anni al Napoli e tutti gli chiedono di vincerlo. Lui è rimasto nonostante siano cambiati tantissimi giocatori e allenatori, il suo obiettivo resta quello da 11 anni. Ha un accordo con Sarri per quanto riguarda il suo minutaggio".