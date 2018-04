Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato a calcionapoli24.it: "Sicuramente quella contro la Juventus è una sfida molto importante per Marek”, afferma il manager, “e per la squadra. Rappresenta il crocevia di questa stagione, sarà importante sicuramente il prepartita ma soprattutto il post partita della gara contro i bianconeri". Sulle condizioni di Marek aggiunge: "Come sempre rispetta ciò che gli chiede Sarri e cerca di rispondere sul campo. Personalmente non ho visto un calo fisico o un peggioramento delle sue prestazioni, è tornato anche al gol dopo un grande digiuno. Ovviamente i numeri sono indicativi ma non possono speigare il rendimento di Marek. Il suo apporto va letto anche attraverso altri parametri, come la leadership nel guidare la squadra. Hamsik come Gerrard negli ultimi anni di carriera? In questo momento sta avendo un rendimento importante ma l'evoluzione di Marek dipenderà dalla squadra. Sicuramente Gerrard rappresenta un riferimento importante in quel ruolo, vedremo".