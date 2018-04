Marek Hamsik, capitano del Napoli, ha parlato attraverso il proprio sito ufficiale: "È fantastico. Siamo stati preparati molto bene per questa partita. Eravamo attivi, abbiamo giocato il nostro gioco. Siamo arrivati fino alla fine e finalmente è uscita la vittoria. Siamo molto felici. Abbiamo raggiunto il compito di oggi, abbiamo vinto. La Juventus è ancora davanti a noi, un punto in più. Stiamo ancora aspettando quattro round. Vogliamo riuscire vincere tutte e poi credere nell'inciampo della Juve. Continuiamo a credere nel nostro sogno. I nostri tifosi sono molto importanti per noi. Quando abbiamo visto la loro eccitazione prima di partire per Torino di fronte al nostro hotel, di fronte all'aeroporto ... Semplicemente fantastico! Ci hanno dato molta forza e coraggio. Un grande grazie".