Il portiere dell'Inter Samir Handanovic ha parlato a Premium Sport a pochi minuti dalla partita contro l'Udinese: "Dobbiamo dimenticare il risultato di sabato, ma dobbiamo fare la stessa prestazione. Anche noi crediamo alla Champions, tutto è possibile nel calcio. Io non voglio pensare all'Inter che non va in Champions, per farcela dobbiamo vincerle tutte".