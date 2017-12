Lo scorso anno a Joe Hart era bastato poco per diventare l'idolo dei tifosi del Torino: dal giorno del suo arrivo a quello del suo addio è sempre stato acclamato dai tifosi granata che lo hanno anche seguito nei suoi impegni con la nazionale inglese. Al West Ham le cose non stanno andando altrettanto bene e l'estremo difensore ha anche perso il posto da titolare, a gennaio vorrebbe quindi cambiare squadra per non rischiare di saltare il Mondiale Russia.



Anche per questo motivo, come riportato i giornali inglesi, a Hart ora il Torino manca più che mai, un suo ritorno in granata è però impossibile, nonostante l'idea al portiere non dispiacerebbe affatto. Tra i pali Sinisa Mihajlovic può infatti contare su un Salvatore Sirigu in ottima forma e su un Vanja Milikovic-Savic che in Coppa Italia ha dimostrato di essere una garanzia nonostante la giovane età.