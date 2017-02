Dopo Sousa, parla in sala stampa anche il tecnico del Borussia Monchengladbach, Dieter Hecking: "Domani sarà una grande partita, sicuramente non abbiamo il 50% delle possibilità di passare visto come si è conclusa la partita di andata. Abbiamo avuto molte occasioni giovedì scorso, speriamo di poterle sfruttare domani. Sicuramente metteremo in atto tutto ciò che abbiamo preparato. Raffael? Al 100% domani ci sarà, si è allenato con noi già negli ultimi giorni per cui domani sarà della partita. Chiesa e Bernardeschi? Sono due ottimi giocatori ma sicuramente non dobbiamo avere paura, sono felice di affrontarli. Anzi, bisogna giocare con destrezza".