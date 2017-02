Kevin Bonifazi è una delle rivelazioni del campionato di serie B: dopo un inizio di stagione difficile, passato per lo più tra la panchina e la tribuna, negli ultimi tre mesi è riuscito a guadagnarsi la maglia da titolare nella Spal e il suo rendimento è stato a dir poco straordinario, tanto che il giovane difensore (classe 1996) ha finito per colpire l'attenzione anche del ct Ventura che lo ha convocato per lo stage della Nazionale che si sta svolgendo in questi giorni a Coverciano.

Bonifazi è osservato da vicino dai dirigenti del Torino (club che ne detiene il cartellino), che stanno valutando l'ipotesi di aggregarlo in squadra per la prossima stagione, ma il difensore piace anche alla Fiorentina.