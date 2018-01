Nicolas 5.5: protesta sul gol subito da Koulibaly, ma le immagini confermano la bontà della decisione di Abisso. Prima di allora, più le volte in cui è stato graziato dagli attaccanti azzurri che le volte in cui si è distinto



Alex Ferrari 6: mai presente in fase offensiva, quando Caceres spinge trasforma a 3 la difesa in una gara ordinata



Caracciolo 6.5: continua ad essere uno dei punti di forza della retroguardia scaligera in una gara dove avrà spazzato decine di palloni



Heurtaux 6: prova abbondantemente sufficiente, tiene su Mertens in molte circostanze



Caceres 6: saluta l'esperienza scaligera con un'altra prova che dimostra come sia di un livello superiore ad una squadra che lotta per la salvezza, anche per temperamento



Romulo 6: gioca in diversi ruoli, tanto dispendio energetico, poca sostanza ma è uno degli ultimi a mollare



Bessa 5: perde spesso le misure, contribuisce alla possibilità del Napoli di entrare (dal 76' Calvano sv)



Buchel 5: stessa insufficienza data a Bessa, uguale anche la motivazione



Fares 5: tantissima corsa, poco altro. Viene penalizzato anche dai continui spostamenti di Pecchia



Verde 5: le voci sull'attenzione del Napoli per lui nato a pochi passi da Fuorigrotta tendono a caricargli un po' troppo la partita e si vede poco (81' Felicioli sv)



Kean 5: si vede per qualche sgroppata sempre lontana dalla porta (dal 57' Pazzini 6: l'unica occasione del Verona se la costruisce ma non la concretizza, confermando, però, che certe gare merita ancora di giocarle)



All. Pecchia 4: fa abbassare troppo la sua squadra, trovandosi i reparti spezzati e subendo il Napoli senza mai riuscire ad uscire dalla sua trequarti