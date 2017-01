Thierry Henry, ex giocatore dell'Arsenal, ha parlato del caos scatenato da Dimitri Payet che ha lasciato il West Ham per andare al Marsiglia: ''Non so perché abbia deciso di andarsene, ma dobbiamo rispettare la sua decisione perché deve essere stato per qualcosa di più importante. Può non sembrare una cosa giusta, e può anche aver fatto arrabbiare i tifosi del West Ham, ma nessuno può sapere cosa c'è nella testa di Payet. Quando è un club a voler mandare via un giocatore non ci sono tutti questi problemi e nessuno si rattrista per il calciatore''.