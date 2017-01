Thierry Henry, leggenda dell'Arsenal, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dei gunners dopo il pareggio per 3-3 conquistato in rimonta contro il Bournemouth: ''Mi piace il fatto che alla fine del match non fossero felici; questo è indicativo del fatto che vogliono vincere la Premier. La domanda deve è: perché hanno approcciato la partita in quel modo? La lotta per il titolo, comunque, non è ancora finita, di certo il Chelsea è in vantaggio ma è ancora tutto da vedere''.