Non è affatto chiuso il discorso tra Juventus e Genoa per portare Hernanes in rossoblu.

Ne è convinto Tuttosport che, nell'edizione in edicola oggi, parla di un rallentamento nella trattativa ma non di una rinuncia all'operazione.



Dopo aver ricevuto le dovute rassicurazioni dalla dirigenza bianconera, intenzionata a rinfoltire ulteriormente il centrocampo, Massimiliano Allegri sembra essersi convinto a lasciar partire il Profeta, destinato a fare il percorso inverso a quello compiuto in queste ore da Tomas Rincon.



Secondo il quotidiano torinese, però, Hernanes non si muoverà prima del nuovo anno. I dirigenti di Juve e Genoa si sarebbero infatti accordati per incontrarsi nei primi giorni del 2017, probabilmente già il 2 o 3 gennaio prossimi.



Il tentativo di riprendere quel discorso interrotto sul più bello a fine agosto scorso, quando il brasiliano sembrava ormai ad un passo dal Grifone, quindi prosegue.