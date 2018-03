. Non è una certezza, ma è un'ipotesi di lavoro molto concreta. Classe 1987,compiuti lo scorso 10 dicembre,. E indica gli obiettivi in modo chiaro: "Ho giocato nel Real Madrid e sono entrato nei migliori 10 marcatori della storia del club così come col Napoli, con l’Argentina". Ad oggi, Higuain ha segnato 54 gol in maglia bianconera ed è il 27esimo marcatore di sempre. Il 10° in classifica è Federico Munerati, a quota 113. Al Pipita mancano dunque ancora 59 gol per entrare nella top 10: l'obiettivo, quindi, è a media-lunga scadenza.