. Lo abbiamo già scritto nell'immediato post-Cagliari, lo ribadiamo oggi con ancora maggiore convinzione. In questo momento,. Senso del gol, capacità di muoversi per dettare il passaggio, varietà del repertorio fanno del Pipita un giocatore difficilmente imitabile.(è già arrivato a 89 in 128 partite), da tempo la Juventus non aveva in rosa un numero 9 di questo livello. In 1769 minuti ha lasciato il segno 18 volte, con unanella stagione 2005/2006, un altro mostro sacro come Roberto Baggio a una ogni 106 nel 1992/1993.I numeri lo consacrano e raramente mentono. E SECONDO VOI CHI E' IL MIGLIORE CENTRAVANTI DEL MONDO?