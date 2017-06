El saludo sorpresa q le envío Gonzálo #Higuain a @DaniAlvesD2 para q el brasileño lo veo en #NoAr con @AndreHenning en @Esp_Interativo pic.twitter.com/vPsI9PcX5n — Luis Fregossi (@battlebornok) 16 giugno 2017

La questionecontinua a tenere banco in casa, con le dichiarazioni del giocatore che hanno diviso il tifo bianconero . Nel corso del programma in cui l'ex Barcellona ha dato i suoi consigli a Paulo Dybala, è arrivato anche un videomessaggio del compagno bianconero Gonzalo Higuain: "Dani fratello, che posso dirti? Ti mando un saluto grande, sai quanto ti voglio bene. E' stato un piacere giocare con te e vincere con te.perché è davvero un piacere. Ciao genio, rimani sempre con questa allegria e con il sorriso che è ciò che più conta in questa vita. Sorridere ed essere felici, un abbraccio".- Un messaggio di saluto, è vero. Ma che sembra quasi d'addio, un ringraziamento per un anno sì vittorioso, con il double scudetto e Coppa Italia, ma che porta con sé la delusione per un'altra finale di Champions persa.